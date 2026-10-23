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Karasu'da 3 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 487 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Karasu'da 3 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 487 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 487 gram sentetik uyuşturucu, 330 mililitre aseton, terazi, 3 cep telefonu ve 1000 lira ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 487 gram sentetik uyuşturucu, 330 mililitre aseton, terazi, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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