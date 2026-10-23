Karasu'da 3 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 487 gram uyuşturucu ele geçirildi

Karasu'da 3 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 487 gram uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 487 gram sentetik uyuşturucu, 330 mililitre aseton, terazi, 3 cep telefonu ve 1000 lira ele geçirildi.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 487 gram sentetik uyuşturucu, 330 mililitre aseton, terazi, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.