Karapınar'da Yerel Konserler Büyük İlgi Görüyor

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Karapınar Belediyesi'nin düzenlediği 'Olağan Yerel Konserler' etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. 10 günde bir düzenlenen konserlerde yerel sanatçılar sahne alarak müzik dinletisi sunuyor.

Karapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Olağan Yerel Konserler" etkinliği, ilçedeki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Karapınar Kültür Etkinlikleri kapsamında her 10 günde bir düzenlenen konserler, duyuru yapılmadan ve herhangi bir protokol programına yer verilmeden Millet Bahçesi Açık Amfi alanında gerçekleştiriliyor. Etkinliklerde sahne alan yerel sanatçılar, katılımcılara müzik dinletisi sunuyor.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, kültürel etkinlikleri herkesin katılımına açık hale getirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, kültür ve sanatı protokole sıkıştırmadan, halkımızla buluşturmak. Her yaştan vatandaşımızın bir araya geldiği bu buluşmalar, sosyal bağları güçlendiriyor. Konserlerimizde ne özel davet ne de anons var. Vatandaş ne zaman isterse gelir, dinler, eğlenir."

"Olağan Yerel Konserler" yaz boyunca belirli aralıklarla devam edecek.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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