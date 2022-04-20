Karapınar'da caminin muslukları çalındı
AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Karapınar'da bir caminin şadırvanındaki 5 musluk çalındı.
Karapınar'da bir caminin şadırvanındaki 5 musluk çalındı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Muradiye Camisi imamı Ahmet Uçan ve cemaat, öğle namazı için geldiklerinde şadırvanda bulunan 5 musluğun çalındığını fark etti.
Apak ve Çetmi mezarlıklarında da Çeşme musluklarının çalındığı kaydedildi.
Hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel