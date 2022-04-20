Karapınar'da caminin muslukları çalındı

Karapınar'da bir caminin şadırvanındaki 5 musluk çalındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Muradiye Camisi imamı Ahmet Uçan ve cemaat, öğle namazı için geldiklerinde şadırvanda bulunan 5 musluğun çalındığını fark etti.

Apak ve Çetmi mezarlıklarında da Çeşme musluklarının çalındığı kaydedildi.

Hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.