Karapınar Belediyesi'nden 900 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Karapınar Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilkokul birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteğinde bulundu.

Belediye tarafından hazırlanan okul çantaları ve kırtasiye setleri, ilçe genelindeki 26 okulda 900 öğrenciye ulaştırıldı. Hazırlanan malzemeler, öğrencilerin sıralarına yerleştirildi.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, "Evlatlarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunmak, onların yanında olmak ve geleceğe umutla bakmalarına vesile olmak bizler için büyük mutluluktur." dedi.