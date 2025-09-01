Karapınar Belediyesi'nden 900 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ilkokul birinci sınıf öğrencilerine hazırladığı kırtasiye setleri ile destek sağladı. 26 okulda dağıtılan malzemeler, öğrencilerin sıralarına yerleştirildi.

Karapınar Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilkokul birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteğinde bulundu.

Belediye tarafından hazırlanan okul çantaları ve kırtasiye setleri, ilçe genelindeki 26 okulda 900 öğrenciye ulaştırıldı. Hazırlanan malzemeler, öğrencilerin sıralarına yerleştirildi.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, "Evlatlarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunmak, onların yanında olmak ve geleceğe umutla bakmalarına vesile olmak bizler için büyük mutluluktur." dedi.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal

İnsanlıktan utandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı Süper Lig'den bir yıldız daha aldı

Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı yıldızı havada kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.