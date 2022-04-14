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Karaman Valisi Işık'tan ziyaretler

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman Valisi Işık'tan ziyaretler

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, merkeze bağlı Göztepe köyünde kuvvetli fırtına nedeniyle ahırı hasar gören vatandaşa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, merkeze bağlı Göztepe köyünde kuvvetli fırtına nedeniyle ahırı hasar gören vatandaşa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Işık, Osman Altay'ın mağduriyetinin giderilmesi, maddi ve tarımsal destek sağlanması noktasında il özel idaresi olarak gereğinin yapılacağını ifade etti.

Vali Işık, daha sonra merkeze bağlı Kılbasan köyünde mevsimlik işçiler için tahsis edilen yerleşim bölgesini ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Işık, daha sonra il özel idaresi hizmet binasında yer alan araçların sergilendiği otoparkta bir süre incelemelerde bulundu.

AA / Murat Özünal - Güncel

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