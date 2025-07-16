Karaman'da Yılkı Atları İçin Su Taşıma Çalışmaları Başlatıldı

Karaman'da Yılkı Atları İçin Su Taşıma Çalışmaları Başlatıldı
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Karaman Belediyesi, kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken yılkı atları için bölgeye tankerle su taşıdı. Yaban hayvanlarının korunması amacıyla su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam edecek.

Karaman'da yılkı atlarının yaşanan kuraklık nedeniyle susuz kalmaması için bölgeye tankerle su taşındı.

Karaman Belediyesi, Karadağ bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken yılkı atları için çalışma başlattı.

Yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için bölgeye getirilen su tankerinden yalaklara su basıldı.

Yaban hayvanlarının korunması için su taşıma çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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