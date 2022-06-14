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Karaman'da selin şehir merkezine ulaşmasını ekipler önledi

İhlas Haber Ajansı - Ali Rıza Dağlı - Güncel
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Karaman'da selin şehir merkezine ulaşmasını ekipler önledi Karaman'da sağanak yağışın ardından oluşan selin, şehir merkezine ulaşmasını ekipler tedbir alarak önledi.

Karaman'da selin şehir merkezine ulaşmasını ekipler önledi

KARAMAN - Karaman'da sağanak yağışın ardından oluşan selin, şehir merkezine ulaşmasını ekipler tedbir alarak önledi.

Kent genelinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış Urgan Mahallesinde etkili oldu. Sel sularının taşkınları önlemek için yapılan Urgan Deresini taşırması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ile Belediye ekipleri gönderildi. Polis ekipleri de mahalleye giden yolları tedbir amaçlı trafiğe kapattı. Yollar su altında kalırken, ekipler su baskınlarının önlemek ve selin şehir merkezine ulaşmaması için iş makineleriyle toprak döküp bariyer oluşturarak suyun yönünü değiştirdi. Yapılan barikatlarla sel sularının boş ve ekili arazilere akması sağlandı.

Öte yandan, Karaman Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz merkez Urgan Boğazı ve deresi çevresinde bulunan vatandaşlarımızın, sel tehlikesi sebebiyle dere kenarından ve çevresinden uzak durmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

(ARD-MD-AH-

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Güncel

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