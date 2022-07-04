Karaman'da poligonda av tüfeğiyle atış talimi yapan kişi yaralandı
AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da poligonda av tüfeğiyle atış talimi yapan kişi yaralandı.
Karaman'da poligonda av tüfeğiyle atış talimi yapan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samet Eser'in (26) Fikret Ünlü Atış Poligonu'nda atış talimi yaptığı av tüfeği kazara ateş aldı.
Yaralanan Eser, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eser, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
AA / Mehmet Çetin - Güncel