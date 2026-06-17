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Sulama kanalına düşen otomobilde ölen 3 kardeş yanyana toprağa verildi

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Karaman'da otomobilin sulama kanalına yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 kardeş, memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yan yana defnedildi.

KARAMAN'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeş, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karaman merkeze bağlı Kızık köyü yakınlarında meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla baba, anne ve 2 çocukları otomobilden kurtarılırken, Mehmet Mustafa (4), Ramazan (12) ve Mehmet Sinan İzol (5) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı aile bireyleri ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazeleri, işlemlerinin ardından memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından 3 kardeş, Siverek ilçesine bağlı Kesmekaya Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları ve ağıtlarla yan yana toprağa verildi.

Haber- Kamera: ŞANLIURFA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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