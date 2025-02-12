Karaman'da Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Piri Reis Mahallesi 1411. Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silah ve bıçak kullanılan kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah Umutcan Demirci (20) ve S.A. (22) bıçakla ağır yaralandı.

Özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.