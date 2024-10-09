Üye Girişi
Haberler

Karakoyunlu'da Ayı Tarım Arazilerine Zarar Veriyor

Karakoyunlu'da Ayı Tarım Arazilerine Zarar Veriyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, Emre Bağcı'nın mısır tarlasına ve kayısı fidanlarına zarar veren ayıyı kovaladığı bildirildi. Bağcı, ayların tarım arazilerine karşı tehdit oluşturduğunu belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde Emre Bağcı, mısır tarlası ile kayısı fidanlarının bulunduğu bahçesine zarar veren ayıyı, bağırarak kovaladı. Ayıların Karakoyunlu'da tarım arazilerine zarar verdiğini belirten Emre Bağcı, yetkililerin konuya çare bulunmasını istedi.

Karakoyunlu'da yaşayan Emre Bağcı, tarlasını kontrol ederken ekili mısırların arasından ses duyup, o tarafa yöneldi. Tarlaya yaban domuzunun zarar verdiğini düşünen Bağcı, bağırarak ilerlerken mısırların arasından ayı çıktı. Bağcı, bir süre bağırarak peşinden gittiği, cep telefonuyla görüntülediği ayının uzaklaşmasıyla geri döndü.

Ayının zarar verdiği tarlası ve kayısı fidanlarını cep telefonuna kaydeden Bağcı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından da paylaştı. Bağcı, "Ayı ağaçlarımızı kırmış kabuklarını soyarak çok zarar vermişler. Bu konuda tedbir alınması lazım yarın daha büyük bir zararla karşı karşıya kalabiliriz. Ayılar Karakoyunlu ilçemizde ekili alanlara büyük zarar veriyor. Sayın valimiz, tarım ve orman müdürlüğümüzden bu konuya bir çözüm bulmalarını istiyorum. Bu sadece benim için değil. Tedbir alınmazsa yarın halkımıza ait bahçeler de aynı zararı görecektir" dedi.

Haber: Özkan AYDIN / IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Karakoyunlu Hayvanlar 3-sayfa Güncel Çevre Mısır Iğdır Tarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

Toplumun kanayan yarası için gereken adım atılıyor

 Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var

Kapatılan uygulamayla ilgili Bakan'dan dikkat çeken sözler: Çok acayip bir memnuniyet var
Sur canisi Semih Çelik, babasına 'Seni nasıl öldüreyim?' diye sormuş

1 gün önce babasına sorduğu soru, olacakların habercisiymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? Domuz eti çıkan köfteci kim? Ünlü köfte zinciri domuz eti hangi firma? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları! A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK-Afyonspor maçı canlı izle! ZTK ADIYAMAN FK- AFYONSPOR MAÇI şifresiz mi, nasıl izlenir? Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir? 9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? KYK burs/kredi ne kadar? KYK burs kaç TL? KYK başvuruları başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.