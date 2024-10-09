Karakoyunlu'da Ayı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde Emre Bağcı, mısır tarlası ile kayısı fidanlarının bulunduğu bahçesine zarar veren ayıyı, bağırarak kovaladı. Ayıların Karakoyunlu'da tarım arazilerine zarar verdiğini belirten Emre Bağcı, yetkililerin konuya çare bulunmasını istedi.

Karakoyunlu'da yaşayan Emre Bağcı, tarlasını kontrol ederken ekili mısırların arasından ses duyup, o tarafa yöneldi. Tarlaya yaban domuzunun zarar verdiğini düşünen Bağcı, bağırarak ilerlerken mısırların arasından ayı çıktı. Bağcı, bir süre bağırarak peşinden gittiği, cep telefonuyla görüntülediği ayının uzaklaşmasıyla geri döndü.

Ayının zarar verdiği tarlası ve kayısı fidanlarını cep telefonuna kaydeden Bağcı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından da paylaştı. Bağcı, "Ayı ağaçlarımızı kırmış kabuklarını soyarak çok zarar vermişler. Bu konuda tedbir alınması lazım yarın daha büyük bir zararla karşı karşıya kalabiliriz. Ayılar Karakoyunlu ilçemizde ekili alanlara büyük zarar veriyor. Sayın valimiz, tarım ve orman müdürlüğümüzden bu konuya bir çözüm bulmalarını istiyorum. Bu sadece benim için değil. Tedbir alınmazsa yarın halkımıza ait bahçeler de aynı zararı görecektir" dedi.