Karakeçili'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kaymakam İbrahim Ergin başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, belediye tarafından metruk binaların yıkılmasına, park ve bahçelerin ışıklandırılması ve imkan dahilinde koruyucu önlemlerin alınmasına, kültürel, sosyal ve bağımlılıkla mücadele konusunda seminer, eğitim ve tiyatro gösterilerinin planlanıp yapılmasına karar verildi.

Toplum Sağlığı Merkezi tarafından da eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması, 18 yaş altı madde kullanan çocukların tespiti halinde aileleri ve ilgili kurumlarla görüşmelerin sağlanması ve 18 yaş üstü madde kullanan gençlere yönelik eğitim ve seminer verilmesi, madde bağımlılığından kurtulmak isteyen kişilerin tedavisi için ilgili kurumlarla görüşülmesi, okul çevrelerindeki marketlerde satılan uçucu maddelerin denetiminin düzenli aralıklarla yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, müftülük, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığınca da gerekli çalışma ve planlamaların yapılmasına karar verildi.???????