Karakas'ın renkli misafirleri: Papağanlar - Haberler

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Karakas'ın renkli misafirleri: Papağanlar

AA - Marcos Salgado - Güncel
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Normalde doğal yaşam alanı orman olan, keskin gagalı renkli kuşlar artık gürültü, kirlilik ve insan koşuşturmacasının yoğun olduğu Venezuela'nın başkenti Karakas'ta da görülmektedir.

Normalde doğal yaşam alanı orman olan, keskin gagalı renkli kuşlar artık gürültü, kirlilik ve insan koşuşturmacasının yoğun olduğu Venezuela'nın başkenti Karakas'ta da görülmektedir.

Şehir merkezinde kendilerine uygun ortam bulan insan dostu papağanlar, yiyecek bulmak için binaların çatılarına ve balkonlara çıkarak insanlarla temas kurmaktadırlar.

Tarım uzmanı ve kuş gözlemcisi olan Osvaldo Hernandez, Karakas'taki papağan popülasyonunda adeta bir patlama görüldüğünü belirtti. Hernandez, şehirde en yaygın görülen türün mavi ve sarı tüyleri olan Amerikan papağanı olduğunu söyledi.

AA / Marcos Salgado - Güncel

Venezuela, Güncel, Haberler

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