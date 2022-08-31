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Karadeniz Teknik Üniversitesine 74 akademisyen alınacak

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Karadeniz Teknik Üniversitesine 74 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 74 akademisyen alınacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 74 akademisyen alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 4, Mimarlık Fakültesine ise 1 profesör atanacak.

Tıp Fakültesinde 13, Mühendislik Fakültesinde 7, Fen Fakültesinde 4, Orman ve Eczacılık fakültelerinde 3'er, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Of Teknoloji, Sağlık Bilimleri ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde de 1'er doçent görevlendirilecek.

Edebiyat Fakültesine 7, Sağlık Bilimleri Fakültesine 5, Fen, Mühendislik ve Tıp fakültelerine 4'er, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine 3, Diş Hekimliği Fakültesine 2, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Of Teknoloji, Orman ile Yabancı Diller fakültelerine ise 1'er doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, 14 Eylül'e kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Kaynak: AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

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