Karadeniz Teknik Üniversitesine 2 akademisyen alınacak
AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 2 akademisyen alınacak.
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 2 akademisyen alınacak.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına 1 profesör atanacak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına da 1 doçent alınacak.
Kadrolara başvurular, 5 Temmuz'a kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.
AA / Tuğba Yardımcı - Güncel