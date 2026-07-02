Haberler

Karadeniz Ereğli'de denize girmek yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşlardan yasağa uymalarını istedi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün ilçe genelinde denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır

Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin acısıdır
Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler

Sadece 2 dakika kala işine son verildi
Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm

Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm
Kılıçdaroğlu: Türkiye NATO'nun ileri karakolu değildir

Tarihi zirve öncesi dikkat çeken çıkış: Türkiye NATO üyesi fakat...
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler