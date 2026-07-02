Karadeniz Ereğli'de denize girmek yasaklandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşlardan yasağa uymalarını istedi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün ilçe genelinde denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş