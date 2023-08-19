Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde yeni Temizlik İşleri Müdürü atandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya oldu.

Kdz. Ereğli Belediyesinde uzun yıllar bir çok birimde başarılı çalışmalara imza atan ve son olarak ta uzun zamandır Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde şantiye şefi olarak görev yapan Koray Sivrikaya Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş'un yerine atandı. - ZONGULDAK