Karadeniz'de KAIROS Tankerindeki Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Karadeniz açıklarında patlayan KAIROS tankerindeki yangını söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Tankerdeki 25 personel başarıyla tahliye edildi.
KEGM: SÖNDÜRME VE SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Karadeniz açıklarında patlama sonucu yangının çıktığı 'KAIROS' adlı tanker ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "'KAIROS' isimli tankerdeki 25 personelin ekiplerimizce sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, 'KURTARMA-12' römorkörümüz ve 'NENE HATUN' acil müdahale gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiş olup, yangın söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denildi.
