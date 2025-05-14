Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası

Karadağ, AB Üyeliği İçin Olumlu İvme Kazandı

Karadağ, AB Üyeliği İçin Olumlu İvme Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Karadağ'ı AB'nin genişleme sürecinde önemli bir örnek olarak gösterdi. Cumhurbaşkanı Milatovic, ülkesinin 2028'de AB'nin 28'inci üyesi olma hedefini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Karadağ'ın AB'nin genişleme hususunda yakaladığı olumlu ivmenin en iyi örneklerinden birisi olduğunu söyledi.

Balkan turuna çıkan Costa, Sırbistan ve Bosna Hersek'in ardından Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya gelerek Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.

Devlet Konuk Evi Villa Gorica'da resmi törenle karşılanan Costa, Milatovic ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Karadağ, AB'nin genişleme konusunda yakaladığı olumlu ivmenin en iyi örneklerinden biri." dedi.

Karadağ'ın "2028'e kadar AB'nin 28'inci üyesi olacağız" sloganını takdirle karşıladıklarını ifade eden Costa, "Bu hedef daha önce gerçekleşirse de çok güzel olur." diye konuştu.

Costa, Karadağ'a bölgede AB üyesi olan ülkeler dahil komşularıyla iyi ilişkilere sahip olmaları tavsiyesinde bulundu.

Milatovic de Costa'nın ziyaretinin Karadağ'ın AB üyelik sürecinde ne derece kararlı olduğunun bir göstergesi olduğunu belirterek, "Karadağ'ın AB üyelik sürecine en yakın ülke konumunda olmasından gurur duyuyoruz. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz 2028'de AB'nin sıradaki, 28'inci üyesi olmak." ifadelerini kullandı.

Karadağ'ın AB üyelik sürecinde olan ülkelere örnek olabileceğine işaret eden Milatovic, "Tünelin ucundaki ışık biz olabiliriz. Genişleme sürecinin canlı olduğunun da bir kanıtıyız." şeklinde konuştu.

Costa, Balkan turu kapsamında bugün Kosova'yı da ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür

Erdoğan'dan Özgür Özel'e teşekkür
Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?

Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.