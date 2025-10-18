Karacasu'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Karacasu ilçesinde park halindeki tıra çarpan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Doğan hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emre Doğan (24) idaresindeki plakasız motosiklet, Güzelköy Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulanan 07 MKA 54 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Doğan'ın hayatını kaybettiği belirledi.