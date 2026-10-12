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Karabük-Yenice kara yolunda otobüsün hatalı sollaması kameraya yansıdı

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Karabük-Yenice kara yolunda hatalı sollama yapan otobüsün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otobüsün önündeki araçları sollamaya çalıştığı anlar yer aldı.

Karabük'te hatalı sollama yapan otobüsün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Karabük-Yenice kara yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otobüs, önündeki araçları sollamaya çalıştı.

Otobüsün hatalı sollama yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA
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