Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ilçesindeki orman yangını bölgesinde inceleme yaptı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ilçesinde orman yangını çıkan bölgede inceleme yaptı.

Alınca ve Beydini köyleri arasındaki ormanlık alanda, önceki gün saat 14.19 sıralarında çıkan yangını söndürmek için çalışma yürütülüyor.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.

Yavuz'a, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da eşlik etti.