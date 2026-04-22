Karabük'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Karabük'te yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi.

Ovacık ilçesinde yaban hayatını izlemek isteyen bir kişi, evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Domuz ve kurt gibi yaban hayvanlarının sık sık kayda alındığı bölgede, gelincik de görüntülendi.

Görüntülerde, ayı, gelincik ve domuzların bölgede dolaşması yer alıyor.