Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Yenice ilçesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
İl merkezindeki operasyonda, 2 şüphelinin ikametinde ve bir araçta yapılan aramada, 8,58 gram sentetik uyuşturucu, 0,62 gram esrar, 160 sentetik ecza hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 lira, 3 cep telefonu ele geçirildi.
Yenice'de 3 kişinin üzerinde ve aracında yapılan adli aramada, 3,58 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.