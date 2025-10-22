Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Yenice ilçesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

İl merkezindeki operasyonda, 2 şüphelinin ikametinde ve bir araçta yapılan aramada, 8,58 gram sentetik uyuşturucu, 0,62 gram esrar, 160 sentetik ecza hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 lira, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Yenice'de 3 kişinin üzerinde ve aracında yapılan adli aramada, 3,58 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.