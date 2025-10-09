Haberler

Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi olduğu bildirildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Karabük-Ankara kara yolu Deresoblan köyü yakınlarında H.A. idaresindeki 28 ACE 248 plakalı panelvan, K.A. yönetimindeki 78 ABB 687 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki K.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaydan önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti

Bir gün önce video çektiği arkadaşını çöp kamyonunda katletti
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.