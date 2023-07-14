Karabük'te sağanak sonrası kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle merkez ilçedeki kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Temmuz Pazar meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan merkez ilçeye bağlı Kahyalar-Durhanlar-Kabaoğlu ve Çakıllar grup yolunun, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sonucunda tek şeritli olarak ulaşıma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Vali Fuat Gürel'in, Eskipazar Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Osman Sak, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ve ilgili kurum yetkilileri ile sağanak nedeniyle heyelan ve yolda çökme meydana gelen Eskipazar Köyceğiz köyü ile Sofular köyünde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.