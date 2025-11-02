Karabük'te otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Ö.A. idaresindeki 78 AAL 166 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolu Ovacık mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki G.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.