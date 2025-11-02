Haberler

Karabük'te otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Karabük'te otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Karabük-Ankara kara yolu Ovacık mevkisinde meydana gelen kazada, 78 AAL 166 plakalı otomobil devrildi. Yaralanan sürücü Ö.A. ve yolcu G.A., hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ö.A. idaresindeki 78 AAL 166 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolu Ovacık mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki G.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
title
