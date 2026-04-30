Karabük'te jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamacayla yakalandı
Ehliyetine daha önce el konulduğu belirlenen sürücüye 400 bin lira idari para cezası kesildi
Karabük'te jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 78 ABJ 774 plakalı otomobilin sürücüsü G.E, merkeze bağlı Bulak köyünde jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Ekiplerin "dur" ikazına uymayarak kaçışını sürdüren sürücü, kovalamaca sonucu Üniversite Mahallesi Kamil Güleç Caddesi'nde yakalandı.
Sürücü G.E'nin daha önce uyuşturucu etkisinde araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi.
Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince sürücüye 400 bin lira idari para cezası uygulandı, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.