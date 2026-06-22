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Karabük'te iki cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Karabük'te iki cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Karabük'te iki cipin çarpışması sonucu biri 9 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücülerden birinin ehliyetinin daimi iptal edildiği belirlendi.

Karabük'te iki cipin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

B.C.C. idaresindeki 78 AAY 732 plakalı cip ile A.Y.I. yönetimindeki 34 BYT 214 plakalı cip, Ergenekon Mahallesi Safir Sokak'ta çarpıştı.

Kazada, sürücü B.C.C. ile diğer araçtaki E.I. ve D.I. (9) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan polis, B.C.C'nin sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiğini belirledi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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