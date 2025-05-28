Karabük'te Havalandırma Boşluğuna Düşen Güvercin Kurtarıldı

Karabük'te Havalandırma Boşluğuna Düşen Güvercin Kurtarıldı
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Karabük'te bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Karabük'te apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğuna güvercin düştü.

Durumu fark eden apartman görevlisi Mehmet Şık, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiyeciler, bir dairenin havalandırma boşluğuna bakan camdan hayvan kurtarma aparatı kullanarak güvercini bulunduğu yerden çıkardı.

Su verilen güvercin doğaya saldı.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel
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