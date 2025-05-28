Karabük'te Başına Poşet Takılan Çakal Kurtarıldı
Karabük Üniversitesi öğretim görevlisi Hüseyin Kurt, yolda yürürken başına poşet takılı bir çakalı kurtardı. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KARABÜK'te başına poşet takılan çakalı yoldan geçen vatandaş kurtardı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Karabük Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Hüseyin Kurt, yolda yürüdüğü esnada refüjde başına poşet takılı halde bir çakalı fark etti. Hüseyin Kurt, eliyle çakalın başındaki poşeti çıkarttı. Çakal orta refüjden koşarak uzaklaşırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel