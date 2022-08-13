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Karabük haberi: Eflani Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri ihaleyle satılacak

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Karabük haberi: Eflani Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri ihaleyle satılacak

Edinilen Karabük haberine göre Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 24 iş yerinin ihaleyle satılacağını bildirdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 24 iş yerinin ihaleyle satılacağını bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki çalışmalarda sona geldiklerini ve sanayi sitesinin geçici kabulünü yapacaklarını söyledi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile görüştükten sonra sitedeki 24 iş yerini ihaleyle esnafa satacaklarını bildiren Ertuğrul, "Birkaç ay içinde bunu yapmayı planlıyoruz. Herkesin ulaşabileceği fiyat ve ödeme şartları olacak. Yüzde 20-25'i peşin, geriye kalanı 3-5 yıl vadeye yaymak suretiyle herkesin alabileceği şekilde ihaleyle esnafımızın alımına sunacağız inşallah." dedi.

Ertuğrul, yaklaşık 1,5 milyon lira bütçeyle sanayi sitesinin etrafındaki yolların beton parkeyle kaplanacağı bilgisini de paylaştı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

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