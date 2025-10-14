Karabağlar Resim Sergisi Muğla'da Sanatseverlerle Buluştu

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi, Muğla Resim Çalışanları Grubu ve Muğla Sanat Severler Derneği iş birliğinde hazırlanan "Yanı Başımızdaki Cennet: Karabağlar Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muğla Resim Çalışanları Grubu ve Muğla Sanat Severler Derneği üyeleri, Karabağlar Yaylası'nda gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında doğadan, kültürden ve yöre yaşamından edindikleri izlenimleri tuvale aktardı.

Farklı tekniklerle yapılan eserler, 16 Ekim tarihine kadar Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Alt Fuaye Sergi Alanı'nda ziyaret edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin kültürel mirasına ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Muğla'nın sadece doğal güzellikleriyle değil kültürüyle, sanatçılarıyla, üretken insanlarıyla da bir cennet olduğuna dikkati çeken Aras, Karabağlar Yaylası'nın, bu kentin hafızası ve nefes alanı olduğunu, sanatçıların bunu tuvale taşımasının hem doğaya hem de kent kimliğine sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade etti.