Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Rusya Çernobil'i drone ile böyle vurdu

Putin, Çernobil'i böyle vurdu! İşte ilk görüntüler
Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar

Kapalı Omuz Artroskopisi ile Hastalar Sağlığına Kavuşuyor

Kapalı Omuz Artroskopisi ile Hastalar Sağlığına Kavuşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen kapalı omuz artroskopisi operasyonları, hastalara konforlu bir tedavi süreci sunarak hızlı iyileşmelerine olanak tanıyor. Modern cerrahi teknikler kullanılarak uygulanan bu yöntem, geleneksel açık ameliyatlara göre daha az doku hasarı oluşturuyor.

Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde kapalı yöntemle gerçekleştirilen omuz artroskopisi operasyonlarıyla hastalar sağlığına kavuşuyor.

Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, modern cerrahi teknikleriyle yapılan kapalı omuz artroskopisi operasyonlarının hastalara konforlu bir tedavi süreci sunduğu belirtildi.

Omuz rahatsızlığının tedavisinde etkili bir yöntem olarak öne çıkan omuz artroskopisinin, özellikle manşet yırtıkları, omuz çıkıkları, donuk omuz sendromu, impingement (sıkışma) sendromu, labrum yırtıkları ve eklem kireçlenmeleri gibi hastalıkların tedavisinde tercih edildiği vurgulandı.

Geleneksel açık ameliyatlara kıyasla daha az doku hasarı oluşturan bu yöntemin, hastaların hızlı bir şekilde günlük yaşamlarına dönmesini sağladığına dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olarak en güncel cerrahi tekniklerini başarıyla uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

Teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet kalitelerini artırmayı sürdüreceklerine işaret eden Prof. Dr. Aydın, "Bu yöntem sayesinde birçok hasta sağlığına kavuşarak günlük hayatına rahatlıkla dönebiliyor." ifadesini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Peker ise omuz artroskopisinin, büyük kesilere gerek duyulmadan gerçekleştirilen modern bir cerrahi teknik olduğunu, bu sayede hastaların daha kısa sürede iyileştiğini ve operasyon sonrası ağrının minimum seviyede olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
img

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
img

Bu köye yerleşenlere 380 bin TL verilecek
img

Trump, ABD'nin yeni düşmanını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı
Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı

Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Hollanda basınında
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?

Çuvalla para verilen transfere eleştiri yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.