Kapaklı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki araç çarpıştı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
K.G. idaresindeki 59 ADF 187 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi'nde, H.H. yönetimindeki 34 SN 1933 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler K.G. ve H.H. ile hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel