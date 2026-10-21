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Kanser hastası Filistinli baba, oğlu alıkonulduktan 3 saat sonra öldü

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Filistin Esirler Cemiyetine göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Dura beldesinde Filistinli bir genci alıkoydu. Kanser hastası babasıyla vedalaşamayan gencin alıkonulmasından 3 saat sonra babası öldü; gencin babasının ölüm haberini alamadığı belirtildi.

İsrail ordusu tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da alıkonulan Filistinli gencin kanser hastası babası, oğlunun alıkonulmasından 3 saat sonra yaşamını yitirdi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri sabah saat 03.00 sularında Batı Şeria'da yer alan Dura beldesine baskın düzenledi.

Filistinli Yamen Amr adlı gencin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu, gencin kanser hastası babasıyla vedalaşamadığı ve yaklaşık 3 saat sonra babasının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gencin babasının ölüm haberini alamadığı belirtilirken, Batı Şeria genelinde 60'tan fazla Filistinliyi saha soruşturmalarına tabi tuttuğu ve darbettiği kaydedildi

İsrail güçlerinin 25 Filistinliyi Silvan bölgesinde alıkoyduğu sırada kötü muamele sebebiyle 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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