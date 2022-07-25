Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çobanın cansız bedeni bulundu (2) - Haberler

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Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çobanın cansız bedeni bulundu (2)

Demirören Haber Ajansı - Arif Arslan - Güncel
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Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çobanın cansız bedeni bulundu (2)

CANSIZ BEDENİ 15 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDUBatman'da sulama kanalına düşen kuzusunu kurtarmak için suya atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan çoban Mahsum Aksoy'un (35), cansız bedeni yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

CANSIZ BEDENİ 15 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Batman'da sulama kanalına düşen kuzusunu kurtarmak için suya atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan çoban Mahsum Aksoy'un (35), cansız bedeni yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Aksoy'un cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Güncel

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