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Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul konusunu bilimsel bir zeminde tartışmak için bir bilgi toplantısı düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un iyileşmesi ve korunması konusundaki önemini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansının (İPA) Florya'daki kampüsünde düzenlenen toplantıda, Kanal İstanbul konusunu bilimsel zeminde konuşabilme ve tartışabilme arayışında olduklarını söyledi.

Siyaset ötesi olarak gördükleri toplantıyı, mücadelenin nasıl yapılması gerektiğine dair bir görüş alışverişinin gerçekleştirilecek olması nedeniyle önemsediğini dile getiren İmamoğlu, farklı siyasi partilerden toplantıya katılım olmasından memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Kanal İstanbul meselesinin partiler üstü çerçevede sürekli ve sürdürülebilir biçimde tartışılmasını önemsediğini ifade eden İmamoğlu, iyiyi ve güzeli muhafaza etmenin, Türkiye'nin en güzel yeri demekte kimsenin tereddüt etmeyeceği İstanbul'un korunmasının çok değerli olduğunu belirtti.

"İstanbul'un iyileşmeye çok acil ihtiyacı var"

İmamoğlu, İstanbul'un geçmişten bugüne çok zarar görüp tahribata uğradığını öne sürerek, "İstanbul'u muhafaza etmeliyiz. Hatta tahrip edilmiş alanlarını iyileştirmeliyiz. İstanbul'un şu son dönemde yüzlerce alanında yaptığımız restorasyonun en küçüğünden en büyüğüne nasıl bir ilgi gördüğünü, insanlara nasıl bir iyileştirme ruhu verdiğini inanın anlatamam. Küçücük mekanlar yapıldığında o mahallenin tamamı mutlu oluyor. O bakımdan gerçekten İstanbul'un iyileşmeye çok acil ihtiyacı var." diye konuştu.

Kanal İstanbul'un, İstanbul'u tehdit eden bir mesele olduğunu savunan İmamoğlu, sürdürülebilir bir şekilde bu konuyu takip etmenin yöntemini belirlemek gayretinde olduklarını ifade etti.

İstanbul'un Türkiye için çok önemli bir yer olduğuna işaret eden İmamoğlu, "İstanbul'da gerçekten deprem olunca, bütün Türkiye depremi hissediyor. İstanbul'da ekonomik kriz derinleşince, Türkiye perişan oluyor zaten. İstanbul iyileşmeye başladığında, Türkiye'nin de umutları artıyor, umutları tazeleniyor, umutları büyüyor. Bu bağlamda, İstanbul meselesi önemlidir. İstanbul çarçur edilemez." dedi.

İmamoğlu, İstanbul'un muhafızlığının en üst seviyede yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu konuda elbette ki ben, sorumluluğumun ve vatandaşa olan borcumun farkındayım. Bunu amasız, fakatsız, tüm cesaretimizle yerine getirmeye söz verdik, ant içtik. İstanbul muhafızlığı yapmak, İstanbul muhafızı olmak, benim karakterimdir. Ama inanınız ki bu muhafızlık, burada bulunan ve bulunmayan milyonlarca yurttaşımızın karakteri olmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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