Kamyonetin Kasasından Düşen Genç, Hastanede Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kamyonetin kasasından asfalt yola düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Karacaşar köyünde, A.S. yönetimindeki plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen kamyonetin kasasında yolculuk yapan E.K. (25), asfalt zemine düştü.

Sürücünün durumu fark etmeyerek yoluna devam etmesinin ardından bir süre düştüğü yerde kalan E.K. başka bir sürücü tarafından fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan E.K. müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kamyonet sürücüsü A.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.???????