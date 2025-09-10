Haberler

Kamyonetin Kasasından Düşen Genç, Hastanede Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, kamyonetin kasasından asfalt yola düşen E.K. (25) hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü A.S. gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Karacaşar köyünde, A.S. yönetimindeki plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen kamyonetin kasasında yolculuk yapan E.K. (25), asfalt zemine düştü.

Sürücünün durumu fark etmeyerek yoluna devam etmesinin ardından bir süre düştüğü yerde kalan E.K. başka bir sürücü tarafından fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan E.K. müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kamyonet sürücüsü A.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.???????

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
