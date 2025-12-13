Kamerun'da Akaryakıt Tankeri Patladı: 8 Ölü

YAOUNDE, 13 Aralık (Xinhua) -- Kamerun'un Güneybatı Bölgesi'nde cuma günü erken saatlerde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Limbe sahil kasabasından ticari merkez konumundaki Douala'ya doğru seyahat eden tanker, Tiko kasabasında otoyolda devrilip alev aldıktan sonra patladı.

Olaya tanıklık eden James Njie, Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada, "Büyük bir gürültü duyduk ve büyük alevler gördük. Çok korkutucuydu. Yangında kaç kişinin hayatını kaybettiğini bile bilmiyoruz" dedi.

Tiko alt bölgesinin bulunduğu Fako'nun kıdemli bölüm yetkilisi Viang Mekala de ilk olarak 4 olarak bildirilen ölü sayısının, kurtarma operasyonları sırasında enkazdan daha fazla cansız beden çıkarılmasının ardından 8'e çıktığını söyledi.

Mekala, olay yerini ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 10 ev ve kamyonun arkasında seyreden bazı araçlar alev aldı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı" dedi.

Mekala, itfaiyecilerin yerel sakinlerle birlikte enkazı temizledikten sonra otoyolda trafiğin yeniden açıldığını söyledi.