Haberler

Kamerun'da Akaryakıt Tankeri Patladı: 8 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamerun'un Güneybatı Bölgesi'nde bir akaryakıt tankerinin devrilip patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Olay, Tiko kasabasında yaşandı ve bölgedeki trafik akışı etkilendi.

YAOUNDE, 13 Aralık (Xinhua) -- Kamerun'un Güneybatı Bölgesi'nde cuma günü erken saatlerde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Limbe sahil kasabasından ticari merkez konumundaki Douala'ya doğru seyahat eden tanker, Tiko kasabasında otoyolda devrilip alev aldıktan sonra patladı.

Olaya tanıklık eden James Njie, Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada, "Büyük bir gürültü duyduk ve büyük alevler gördük. Çok korkutucuydu. Yangında kaç kişinin hayatını kaybettiğini bile bilmiyoruz" dedi.

Tiko alt bölgesinin bulunduğu Fako'nun kıdemli bölüm yetkilisi Viang Mekala de ilk olarak 4 olarak bildirilen ölü sayısının, kurtarma operasyonları sırasında enkazdan daha fazla cansız beden çıkarılmasının ardından 8'e çıktığını söyledi.

Mekala, olay yerini ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 10 ev ve kamyonun arkasında seyreden bazı araçlar alev aldı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı" dedi.

Mekala, itfaiyecilerin yerel sakinlerle birlikte enkazı temizledikten sonra otoyolda trafiğin yeniden açıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Suç batağındaki isim, canlı yayında böyle intihar etti
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
Bütçe görüşmelerinde protesto: Milletvekilleri salonu boşalttı

O bakan kürsüye çıkar çıkmaz Genel Kurul'u terk ettiler
title