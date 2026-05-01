Kamerun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Kamerun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, başkent Yaounde başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kamerun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, başkent Yaounde başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Başkentteki kutlamaların merkezi olan 20 Mayıs Caddesi'nde işçiler, kamu çalışanları, sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, katılımcılar kortejler halinde yürüyüş yaptı.

Resmi geçit töreninde işçiler, bağlı oldukları kurum ve sendikaları temsilen pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı, bazı gruplar ise geleneksel kıyafetlerle törene katıldı.

Katılımcılar çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin artırılması ve sosyal hakların güçlendirilmesi yönündeki taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi

Tamam mı devam mı? İran, ABD'ye son teklifini iletti

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak