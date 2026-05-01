Kamerun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Kamerun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, başkent Yaounde başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Başkentteki kutlamaların merkezi olan 20 Mayıs Caddesi'nde işçiler, kamu çalışanları, sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, katılımcılar kortejler halinde yürüyüş yaptı.

Resmi geçit töreninde işçiler, bağlı oldukları kurum ve sendikaları temsilen pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı, bazı gruplar ise geleneksel kıyafetlerle törene katıldı.

Katılımcılar çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin artırılması ve sosyal hakların güçlendirilmesi yönündeki taleplerini dile getirdi.