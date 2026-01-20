Haberler

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda Yoğun Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 2 Metreyi Aştı

Güncelleme:
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası, son 60 yılın en yoğun kar yağışını yaşadı. Günlük yaşam felç oldu ve bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

VLADİVOSTOK, 20 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Petropavlovsk-Kamçatski kentinde kar temizleyen işçiler, 19 Ocak 2026.

Rusya'nın Uzak Doğu'sunda bulunan Kamçatka Yarımadası, bölgede son 60 yılın en yoğun kar yağışını yaşadı ve günlük yaşam adeta felç oldu. Kamçatka Bilgilendirme Ajansı pazartesi günü yaptığı açıklamada, bazı yerlerde kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıktığını belirtti.(Fotoğraf: Kamçatka Bölgesi İdari Yönetimi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

