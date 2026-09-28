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Kamboçya'da ani seller 44.889 aileyi etkiledi, 3.685 ailenin tahliyesi gerekli

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Kamboçya'da şiddetli yağışların neden olduğu ani sellerin 44.889 aileyi etkilediği bildirildi. Afet kontrolü sözcüsü, seller yüzünden 3.685 ailenin daha yüksek kesimlere tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı.

BATTAMBANG, 28 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya'nın Battambang eyaletine bağlı Battambang kentinde sular altında kalan bir bölge, 26 Eylül 2026.

Afet kontrolü sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu ani sellerin Kamboçya genelinde 44.889 aileyi etkilediğini belirterek, seller yüzünden 3.685 ailenin daha yüksek kesimlere tahliye edilmesinin gerektiğini bildirdi. (Fotoğraf: Lay Vinlong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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