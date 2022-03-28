Kamboçya Başbakanı Hun Sen'den "egemen ülkelerin işgaline karşıyız" açıklaması

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ülkesinin, egemen ülkelerin işgaline karşı olduğunu söyledi.

Fresh News internet sitesindeki habere göre, Hun Sen, Kamboçya'nın her türlü işgale karşı olduğunu belirterek, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğüne ve uluslararası yasalara saygılı olduğunu belirtti.

Rusya'nın, Kamboçya'nın dostu olduğunu ve eskiden yardımda bulunduğunu ifade eden Hun Sen, "Ancak egemen ülkelerin işgaline karşıyız. Başka bir ülkeye yönelik tehdit ve güç kullanımına şiddetle karşı çıkıyoruz. Diğer ülkelerin, bağımsızlığına ve egemenliğine saygı göstermeliyiz." diye konuştu.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan insani koşulların kötüye gitmesindeki endişe dile getirildi.

Savaşın sona ermesi için diyaloğun önemine işaret edilen açıklamada, Kamboçya'nın, ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı duyulması gerektiği yönündeki sağlam tutumunu koruduğu kaydedildi.