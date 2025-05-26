Kaman'da Tekne Kazasında Boğulan İsa Laçin Toprağa Verildi

Kaman'da Tekne Kazasında Boğulan İsa Laçin Toprağa Verildi
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü'nde alabora olan tekne sonucu boğulan 40 yaşındaki İsa Laçin'in cenazesi, ailesi tarafından defnedildi. Olayda yaralanan kardeşi Sezer Laçin hastanede tedavi altına alındı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu boğulan 40 yaşındaki İsa Laçin'in cenazesi toprağa verildi.

Kaman Devlet Hastanesi morgundan alınan Laçin'in cenazesi, yakınları tarafından Savcılıkurutlu köyüne getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Laçin'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan kaza sonrası kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşan ve solunum sıkıntısı yaşadığı için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kardeşlerden Sezer Laçin'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Balıkçı 4 kardeş, dün Hirfanlı Baraj Gölü'ne kıyısı bulunan Savcılıkurutlu köyü bölgesinden gümüş balığı tutmak için göle açılmıştı. Teknenin alabora olması sonucu kardeşlerden İsa Laçin olay yerinde boğulmuş, Sezer (24), Soner (30) ve Uğur Laçin (35) ise kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmıştı. Solunum sıkıntısı yaşayan Sezer Laçin, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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