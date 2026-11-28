Kalp ve damar cerrahisindeki güncel bilimsel gelişmelerin, yeni tedavi yaklaşımlarının ve teknolojik yeniliklerin ele alındığı 19. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi başladı.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın, dernek tarafından kentte bir otelde düzenlenen kongreye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp damar cerrahları olarak her iki yılda bir bu kongreyi düzenlediklerini söyledi.

Kalp cerrahisinin bir ekip işi olduğunu belirten Sargın, kalp ve damar cerrahları, hemşireler ve işlemler sırasında kullanılan ürünleri sağlayan endüstriyle bu kongrelerde bir araya geldiklerini ifade etti.

Kongrede, yeni olan her şeyi, bütün tecrübe ve önerileri paylaştıklarını anlatan Sargın, şöyle devam etti:

"Verimli dört gün geçiriyoruz. Toplantılarda, daha çok hangi konuda kararları yenilememiz gerektiğiyle ilgili alanlar belirleniyor. Yeni bir tedavi, bazı tedavilerin daha ön plana çıktığını gösteren kanıtlar olduğunda, onların tartışmasını yapıyoruz. Konuları belirleyip, şu konularda çalışılması gerektiğinin kararını veriyoruz. Belli bir grup arkadaşımız onu çalışıyor. Bizim kalp damar cerrahisi olarak yayınladığımız kılavuzlarda, o konularla ilgili değişiklik yapılması gerekiyorsa ki bu çok temel değişiklikler olmuyor, ufak nüanslar oluyor. Belli tedavinin güçlü yanları daha ön plana çıkarılıyor. Onlarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. 'Bu önerimizi şöyle modifiye ettik' diyoruz. Üyelerimizle paylaşıyoruz. O süreçlerin başladığı yerler böyle tecrübe paylaşımı yaptığımız, oturumlar, toplantılar oluyor."

Kongreye 33 ülkeden katılım sağlandı

Ulusal ve uluslararası alandan çok sayıda bilim insanının bir araya geldiği kongrenin bilimsel programında, robotik ve minimal invaziv cerrahi, yapay zeka uygulamaları, yerli teknolojiler, mekanik dolaşım desteği ve aort hastalıklarının güncel tedavisi başlıkları öne çıktı.

3 bin 500'e yakın katılımcıyla gerçekleştirilen kongreye 33 ülkeden katılım sağlandı. Endüstriden 156 firmanın stant açtığı kongre, 105 bilimsel oturum, 55 kurs, 300'den fazla sözel bildiri ve 200'den fazla poster bildiri ile 29 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA