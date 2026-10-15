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Kalp krizi şüphesiyle gemi kaptanı, Deniz Kuvvetleri helikopteriyle tahliye edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 105 deniz mili güneyindeki ticari geminin kaptanının kalp krizi şüphesiyle rahatsızlandığını açıkladı. Deniz Kuvvetleri helikopteri, kaptanı 77 deniz mili açıktaki gemiden alıp Fethiye Stadyumu'nda sağlık ekiplerine teslim etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle, kalp krizi şüphesiyle rahatsızlanan ticari gemi kaptanı tahliye edildi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kaş'ın 105 deniz mili güneyinde seyreden ticari geminin kaptanının kalp krizi şüphesiyle rahatsızlanması üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin, Sağlık Bakanlığından iki sağlık personeliyle tıbbi tahliye için görevlendirildiği belirtildi.

Helikopterin Kaş'ın 77 deniz mili açığındaki gemiye ulaştığı belirtilen açıklamada, "Helikopterimiz, vatandaşımızı güvenli şekilde tahliye ederek Fethiye Stadyumu'nda sağlık ekiplerine teslim etti. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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