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Kale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Halil Didikoğlu (49) yönetimindeki 48 YA 275 plakalı otomobil Özlüce Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Otomobilden çıkartılan sürücü, ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Güncel

Denizli Güncel Haberler

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