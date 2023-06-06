Kale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Halil Didikoğlu (49) yönetimindeki 48 YA 275 plakalı otomobil Özlüce Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Otomobilden çıkartılan sürücü, ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Güncel