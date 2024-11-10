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Kale'de Mahalle Sakinleri Yağmur Duası Yaptı

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Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Çamlarca Mahallesi sakinleri, yağmur yağması için Koyun Baba Türbesi'nde bir araya gelerek dua etti. Duanın ardından imece usulüyle yemekler ikram edildi. Etkinliğe kaymakam ve belediye başkanı da katıldı.

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Çamlarca Mahallesi sakinleri, yağmur duası yaptı.

Koyun Baba Türbesi'nde toplanan mahalleli, yağmur yağması için dua etti.

Duanın ardından imece usulüyle pişirilen yemekler ikram edildi.

Kaymakam Burak Gürbüz ve Belediye Başkanı Erkan Hayla da mahalleliyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Güncel
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